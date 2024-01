A seleção de Portugal vai ficar instalada em Marienfeld, o mesmo local que serviu de ‘quartel-general’ à equipa então dirigida por Luiz Felipe Scolari durante o campeonato do mundo de 2006.

Portugal vai jogar, na fase de grupos, com as seleções da Turquia, da Chéquia e com um adversário que sairá do play-off C, que inclui Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão.

A base da equipa portuguesa fica a cerca de 400 quilómetros de Leipzig, onde jogará com a Chéquia a 18 de junho, sendo mais próxima de Dusselforf, onde serão jogo com a Turquia a 22 de junho (cerca de 170 km) e ainda menos distante de Gelsenkirchen, para onde está marcado o derradeiro jogo da fase de grupos, no dia 26 do mesmo mês.

Em 2006, a seleção nacional terminou o Mundial na quarta posição. Agora, a Federação Portuguesa de Futebol conseguiu assegurar o mesmo local como base de trabalho, apesar de haver mais seleções interessadas no espaço.

A UEFA tinha previsto anunciar durante a semana passada os locais dos locais de estágio das diversas seleções participantes no europeu deste ano.

O anúncio oficial ainda não foi efetuado, mas já é seguro que Portugal regressará, 18 anos depois, a Marienfeld.