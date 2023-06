Quatro jogos, quatro vitórias.

A França manteve a toada cem por cento vitoriosa na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, ao bater esta segunda-feira a Grécia por 1-0, em Paris.

Numa exibição q.b. dos gauleses, que tiveram pela frente a boa organização defensiva da equipa de Gustavo Poyet, o único golo da partida foi apontado aos 55 minutos, pelo capitão Kylian Mbappé, de penálti, após uma falta de Mavropanos sobre Antoine Griezmann, que deixou o avançado do Atlético de Madrid a sangrar.

Contudo, momentos antes, Mbappé até desperdiçou a primeira tentativa, ao permitir a defesa do guarda-redes do Benfica Odysseas Vlachodimos, que foi titular no Stade de France.

À segunda, o avançado do Paris Saint-Germain ainda permitiu que Vlachodimos adivinhasse o lado, mas enviou a bola ao fundo das redes.

Mbappé chegou aos 54 tentos na superada, superou a marca de Just Fontaine e estabeleceu um novo máximo de golos de um jogador francês numa só época, entre jogos de clube e seleção.

Um quarto de hora depois, a noite de Mavropanos piorou, ao ser expulso com cartão vermelho direto, depois de derrubar Kolo Muani, quando este seguia isolado para a baliza grega.

Com esta vitória, a França passou a somar 12 pontos e segue na liderança do Grupo B do apuramento para o Euro, à frente da Grécia, que tem seis pontos, mas apenas três jogos disputados.

Já a Irlanda, que venceu Gibraltar por 3-0, com um dos golos a ser apontado por Johnston, do V. Guimarães, é terceira, com três pontos noutros tantos jogos.

Seguem-se os Países Baixos (três pontos em dois jogos) e Gibraltar, sem qualquer ponto em quatro partidas.