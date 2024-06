A vitória da Alemanha sobre a Escócia, com contornos de goleada (5-1), na noite desta sexta-feira, pesou sobre os ombros dos escoceses. O selecionador, Steve Clarke, deu a cara depois do jogo e analisou-o.

"A Alemanha foi excelente e, infelizmente, não conseguimos igualá-la. O primeiro tempo fugiu de nós muito rapidamente, não conseguimos nos afirmar no jogo. O que temos de fazer ainda está à nossa frente. É nisso que temos de nos concentrar. É tudo uma questão de reação, por isso vamos ver como eles reagem», afirmou o selecionador, à ITV Sports.

«É uma noite difícil. Não jogámos ao nosso nível. Sinto que nos desiludimos. Somos melhores do que mostramos esta noite e espero que possamos mostrar isso nos próximos dois jogos», terminou o selecionador.

Também Andrew Robertson, capitão escocês, falou sobre a goleada. «Jogamos contra o país anfitrião no primeiro jogo e não há nada mais difícil do que isso. Houve muitas coisas erradas e temos de as resolver, porque é uma volta rápida», começou por dizer.

«É um lembrete de como este torneio é difícil; estás a jogar contra equipas de classe mundial. Não jogámos no nosso máximo, e é preciso fazer isso. Amanhã vamos aproveitar para ficar zangados e desiludidos connosco próprios, depois temos de ser positivos e estar prontos para a Suíça, que será outro teste difícil», concluiu o lateral do Liverpool.