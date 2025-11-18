Internacional
Euro Sub-21: Iván Fresneda marca e assiste pela Espanha
Lateral do Sporting foi titular pela seleção de esperanças do país vizinho
O lateral do Sporting Iván Fresneda teve uma tarde para recordar ao serviço da seleção sub-21 de Espanha. Contribuiu decisivamente para a vitória sobre a Roménia, por 2-0, com um golo e uma assistência.
Fresneda assistiu o avançado do Real Madrid Gonzalo García aos 17 minutos e marcou aos 53 minutos num remate dentro da grande área.
Rafael Obrador, lateral do Benfica, não saiu do banco de suplentes. Assim, em cinco jogos, a Espanha soma 15 pontos, com 17 golos marcados e dois sofridos.
A Roménia tem sete, no quarto lugar. A Finlândia é segunda classificada e o Kosovo ocupa o terceiro posto. Chipre e São Marino completam o Grupo A. O primeiro lugar dá apuramento para o Euro Sub-21, o segundo dá azo a play-off.
