Todos nós temos na memória a invasão de traças durante a final do Euro2016, em que Portugal bateu a França. No passado domingo, na Bolívia, os insetos voltaram a tomar conta do campo, mas, desta vez, foi um pouco mais doloroso.

Decorria a segunda parte do embate entre o Nueva Santa Cruz e o Aiquile FC, a contar para a 3.ª divisão boliviana, quando um enxame de abelhas atacou os jogadores e forçou a partida a ser interrompida. Três jogadores sofreram picadas graves e tiveram de receber assistência médica.

No final, o Nueva Santa Cruz venceu por 5-1 e carimbou a subida ao segundo escalão.

Veja o vídeo: