Thierry Henry está de volta à seleção da Bélgica para reassumir o cargo de adjunto do selecionador Roberto Martinez que já tinha desempenhado, entre 2016 e 2018, com destaque para o terceiro os diabos vermelhos no Mundial da Rússia.

O antigo internacional francês, de 43 anos, tinha deixado o cargo, em 2018, para treinar o Monaco e, mais tarde, os canadianos do Impact Montréal, mas estava desempregado desde fevereiro.