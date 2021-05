Haris Seferovic foi titular este domingo na vitória da Suíça sobre os Estados Unidos, por 2-1, em jogo de preparação para a fase final do Euro2020.

A seleção norte-americana foi a primeira a marcar, logo aos cinco minutos, pelo médio Sebastian Lletget, mas a Suíça restabeleceu o empate ao minuto 10, através do lateral esquerdo Ricardo Rodriguez.

A seleção helvética acabou por dar a volta ao resultado na segunda parte, aos 63 minutos, pelo médio Steven Zuber, que tinha entrado ao intervalo.

Seferovic não marcou e o avançado do Benfica acabou mesmo por ser substituído aos 84 minutos, por Christian Fassnacht.

A Suíça prepara a participação no Euro2020 e tem a estreia na prova marcada para 12 de junho, frente ao País de Gales, em jogo do grupo A, do qual fazem também parte a Itália e a Turquia.