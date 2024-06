A Geórgia venceu o Montenegro por 3-1, em Podgorica, neste domingo, no último jogo de preparação antes do Europeu 2024. A seleção do leste da Europa é adversária de Portugal no Grupo F.

Durante a primeira parte, Kiteishvili, do Sturm Graz, e Mikautadze, do Metz, marcaram os golos da Geórgia. O experiente Stevan Jovetic reduziu já na segunda metade, com Budu Zivzivadze a fixar o 3-1 final.

A Geórgia, estreante no Europeu, marca encontro com Portugal no dia 26 de junho, na última ronda do Grupo F. O antigo internacional gaulês Willy Sagnol é o selecionador.