Está confirmado o pior dos cenários, Nicolò Zaniolo está fora das opções de Luciano Spalletti para o Euro2024.

Através das redes sociais, o avançado italiano deixou uma mensagem de agradecimento a todos os adeptos e admitiu que esta era a oportunidade de «cumprir um sonho». O jogador do Aston Villa sofreu uma microfratura no pé esquerdo e o tempo de paragem ainda não é conhecido.

De qualquer forma, certa é a ausência do jogador da competição de seleções mais importante da Europa, que arranca a 14 de junho. Recordar que a Itália está no «grupo da morte», com Espanha, Croácia e Albânia.

«Obrigado pelo vosso carinho nesta fase mais complicada, tanto por parte dos «villans», como adeptos italianos e turcos. Mal posso esperar para voltar aos relvados e mais forte do que nunca. Infelizmente vou ter de desistir do meu sonho, que passava por representar a seleção italiana numa grande competição. Esse dia vai chegar, tenho a certeza disso e vai ser muito bonito», pode ler-se na mensagem publicada por Zaniolo.