Motivos para preocupação? Kylian Mbappé e Kingsley Coman estiveram ausentes do treino da seleção francesa, nesta quinta-feira. Perante cerca de 4.000 espetadores presentes na Home Deluxe Arena, em Paderborn, a seleção apresentou-se sem duas das grandes estrelas da companhia.

No treino aberto dos Bleus, o segundo na Alemanha (começaram mais cedo do que Portugal), os curiosos não puderam ver o novo jogador do Real Madrid em ação.

De acordo com o jornal L'Equipe, que cita fontes na seleção francesa, Mbappé está a ser poupado e a trabalhar no interior, tal como Kingsley Coman, afetado por um ligeiro vírus que tem circulado no grupo nas últimas horas.

O primeiro jogo da seleção francesa é com a Áustria, na segunda-feira, na jornada 1 do Grupo D.