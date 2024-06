O secretário-geral da Federação Sérvia de Futebol (FSS), Jovan Surbatović, afirmou que a entidade vai apresentar um pedido à UEFA para punir as federações da Croácia e da Albânia, na sequência de cânticos ofensivos dos adeptos no jogo entre as duas seleções nacionais.

No jogo da segunda ronda entre as duas seleções balcânicas, no âmbito do Grupo B, no minuto 59, fãs das duas equipas cantaram «Kill, kill, kill the Serbs» («morte, morte, morte aos sérvios», em português). Surbatovic afirmou que a FSS vai exigir uma sanção à UEFA, em entrevista à televisão sérvia RTS. «Antes de mais, quero agradecer aos nossos adeptos pelo apoio no jogo contra a Inglaterra e espero que vençamos a Eslovénia. O que aconteceu é escandaloso e vamos pedir sanções à UEFA, mesmo que isso signifique não continuar na competição», disse Surbatovic.

Acrescentou ainda que acreditava que a UEFA iria reagir. «Temos a certeza de que vão ser punidos, porque já responderam ao nosso apelo para retirar do campeonato o suposto jornalista da Albânia. Vamos exigir à UEFA que castigue as federações das duas seleções. Não queremos participar nisso, mas se a UEFA não os castigar, pensaremos como proceder», acrescentou Surbatovic.

Referiu-se também ao castigo que a FSS recebeu, dizendo que os incidentes dos adeptos sérvios foram casos isolados. «Fomos punidos por casos isolados e os nossos adeptos comportaram-se muito melhor do que os outros. Um adepto foi punido por insultos racistas e não queremos que isso seja atribuído a outros. Nós, sérvios, somos cavalheiros e temos um coração aberto, por isso apelo aos adeptos para que continuem a ser cavalheiros», disse o responsável.

Na quarta-feira, às 15h00, a Sérvia disputará o seu segundo jogo no Campeonato da Europa, e o seu adversário será a Eslovénia.