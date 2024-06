Depois do espetáculo de cor e animação da cerimónia de abertura do Europeu 2024, no Estádio Allianz Arena, em Munique, houve lugar a um momento mais sóbrio. A organização não esqueceu Franz Beckenbauer, lenda do futebol germânico que morreu no início deste ano, em janeiro.

A viúva, Heidi Beckenbauer, carregou a taça Henri Delaunay para o relvado, vestida de negro. Estava ao lado de dois antigos futebolistas - Jurgen Klinsmann e Bernard Dietz, campeões europeus em 1996 e 1980, respetivamente.

Os adeptos das duas equipas aplaudiram o momento, como forma de respeito. Beckenbauer ganhou um Europeu, um Mundial e três Taças dos Campeões Europeus, entre outros títulos.