Baku está localizada às margens do Mar Cáspio e é a maior cidade do Azerbaijão.

A cidade é forte nas áreas do teatro, ópera e ballet, tendo também o Festival Internacional de Jazz de Baku, que é organizado anualmente.

O Centro Heydar Aliyev é um dos principais locais para programas culturais e foi reaberto recentemente após uma grande reforma.

O edifício quebra a rigidez da arquitetura soviética presente na cidade e opta por expressar a sensibilidade da cultura Azeri, nomeadamente com o uso de cúpulas de dupla face.

A Torre da Donzela tornou-se no símbolo não oficial de Baku, devido à sua forma e design únicos. A vista desde o telhado capta os becos da cidade velha, o Parque Marítimo Nacional, a casa Charles de Gaulle e uma vista desafogada da baía.

Curiosidade: como o Mar Cáspio está 28 metros abaixo do nível do mar, e a parte de baixo da Torre da Donzela está no nível da água, isso significa que quando estiver no topo estará ao nível do mar.

A Cidade Fortificada de Baku ou Cidade Velha é o núcleo histórico da cidade azeri de Bacu. Em 2000, tornou-se o primeiro sítio no Azerbaijão a ser classificado como Património Mundial pela UNESCO.

O Estádio Olímpico de Baku vai receber, de 12 a 20 de junho, três jogos do Grupo A e, no dia 3 de julho, um jogo dos quartos de final.