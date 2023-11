Quando começou o jogo em Riga, a Croácia já sabia que ficaria isolada no segundo lugar caso vencesse a Letónia, última classificada do Grupo D.

O País de Gales tinha empatado na Arménia (1-1) deixando via aberta para os croatas ganharem vantagem na corrida ao apuramento para a fase final.

Com um meio-campo de classe (Modric e Brozovic no comando da sala das máquinas) e três homens na frente de ataque, a equipa de Zlatko Dalic mandou no jogo desde o início e não tardou a marcar.

O extremo Lovro Majer inaugurou o marcador logo aos sete minutos e Andrej Kramaric aumentou para 2-0 aos 16.

O jogo ficou decidido muito cedo, por muito que a Letónia tentasse reagir.

A Croácia passou a ter 13 pontos, mais dois do que o País de Gales. Os croatas encerram o apuramento recebendo a Arménia, enquanto o país de Gales recebe a já apurada (e líder do grupo) Turquia.

O avançado Petar Musa foi dispensado desta dupla jornada da Croácia, por não estar nas melhores condições físicas.