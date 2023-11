A Espanha precisava de bater a Geórgia, em Valladolid, para não deixar fugir o primeiro lugar do Grupo A, independentemente do que fizesse a escócia, que recebia a Noruega, já eliminada, à mesma hora.

Os espanhóis não facilitaram e inauguraram o marcador logo aos quatro minutos, por Robin Le Norman, assistido por Ferran Torres.

O ambiente de festa esmoreceu pouco depois, quando o inevitável Kvaratskhelia fugiu aos defesas e fez o empate. Havia 10 minutos e o jogo prometia.

Aos 26 minutos, contudo, a seleção espanhola sofreu um revés, com a lesão de Gavi, que saiu com queixas evidentes no joelho direito. A lesão, segundo a federação espanhola, pode ter gravidade.

A Espanha garantiu a vitória no segundo tempo, com um golo de Ferran Torres (com dedicatória especial a Gavi) aos 55 minutos. Depois, aos 72, um autogolo de Lochoshvili, fechou o resultado.

A Espanha terminou a qualificação com 21 pontos, mais quatro do que a Escócia, a única equipa com quem perdeu.

Noruega empata na Escócia no adeus ao Europeu

A seleção da Noruega apresentou-se em Glasgow sabendo que já não teria qualquer hipótese de chegar à fase final, nem mesmo por via do play-off.

Sem Haaland, lesionado, os nórdicos jogaram descontraídos, sem pressão, quase para defender a honra e mostrar a classe que têm.

O resultado foi um jogo aberto e cheio de golos.

Aron Donnum marcou o primeiro, para a Noruega, logo aos três minutos; a Escócia empatou aos 13, por McGinn, de penálti; aos 20, Strand Larsen voltou a colocar os noruegueses na frente; um autogolo de Ostigard deu nova igualdade aos 33. Uma primeira parte de loucos!

A Escócia conseguiu colocar-se em vantagem, pela primeira vez, aos 59 minutos, por Armstrong. Mesmo assim, a Noruega não esmoreceu e conseguiu um merecido empate, marcado aos 86, por Elyounoussi.

A Noruega acabou o apuramento na terceira posição do grupo, com 11 pontos.