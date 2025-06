A Alemanha e a Dinamarca garantiram este domingo a passagem aos «quartos» do Europeu sub-21.

No Grupo B, os germânicos venceram a Chéquia por 4-2 e carimbaram o passaporte à próxima fase, visto que a Inglaterra, segundo lugar, com quatro pontos, empatou com a Eslovénia, terceiro, com um.

Por outro lado, no Grupo D, a Dinamarca venceu os Países Baixos por 2-1, e já não deixa fugir o primeiro lugar. Harder, jogador dinamarquês do Sporting, foi lançado aos 72 minutos.

Na próxima fase já estão apuradas a Itália e a Espanha.