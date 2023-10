As contas da França eram simples: uma vitória sobre os Países Baixos garantia desde logo o apuramento para a fase final do Euro 2024.

A equipa gaulesa chegava a Amsterdão com um percurso imaculado: cinco vitórias em cinco jogos, onze golos marcados e zero sofridos – sim, não era só Portugal que mantinha a baliza inviolada nos jogos de qualificação.

Os Países Baixos, em segundo lugar no grupo com nove ponto, precisavam de vencer para não complicar a sua posição no grupo B – até porque a Grécia, em igualdade pontual jogava na República da Irlanda à mesma hora e podia fugir na classificação.

Didier Deschamps entrou com tudo, com Kingsley Coman, Kolo Muani e Kyllian Mbappé no ataque e Griezmann a jogar nas costas desse trio. Tchoaumeni e Rabiot davam solidez ao meio-campo.

Com duas equipas vocacionadas para jogar bom futebol, veio ao de cima a qualidade superlativa de Mbappé, que fez a diferença logo aos sete minutos, finalizando com classe um excelente cruzamento de Jonhatan Clauss.

À seleção laranja, orientada por Ronald Koeman e liderada em campo por Van Dijk, faltava capacidade para roubar a bola aos franceses - e qualidade para os incomodar seriamente, quando a tinha. Xavi Simons e Veerman desperdiçaram boas hipóteses para fazer o empate.

A equipa da casa melhorou um pouco com a entrada de Malen, mas, aos 53 minutos, voltou a brilhar a estrela de Mbappé. Bisou no jogo com um remate soberbo, quando a bola até vinha a saltitar.

Com 2-0, o jogo parecia decidido. A França foi controlando, à espera da formalidade de carimbar o passaporte para a fase final, na Alemanha. Nesse processo, permitiu o golo dos neerlandeses, apontado pelo lateral esquerdo Hartman, que se estreou na seleção principal.

Logo na resposta, Mbappé ficou a centímetros do hat trick, acertando com estrondo na barra da baliza neerlandesa.

A França está qualificada para o europeu, com 18 pontos e ainda dois jogos pela frente, para cumprir calendário. Os Países Baixos caíram para o terceiro lugar com menos 3 pontos do que a Grécia. E na segunda-feira jogam em Atenas!