Gylfi Sigurdsson vai falhar os próximos jogos da seleção islandesa por estar lesionado. Isso significa que não fará parte da equipa que virá jogar a Portugal no próximo dia 19 deste mês.

Sigurdsson voltou a jogar esta temporada, ao serviço do Lingby, da Dinamarca, depois de estar dois anos afastado da competição, devido às suspeitas de envolvimento num caso de pedofilia, do qual acabou por ser ilibado.

Estava na lista do selecionador Age Hareide, mas lesionou-se e foi substituído por Andri Gudjohnsen, colega de equipa no Lyngby.

Os próximos jogos da Islândia são com a Eslováquia e Portugal. Os islandeses têm 10 pontos e estão no quarto lugar do grupo J, restando-lhes apenas uma ténue esperança de ainda se qualificarem para a fase final do Europeu do próximo ano.