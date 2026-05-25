Evangelos Marinakis, dono do Rio Ave, Olympiakos e Nottingham Forest, protagonizou cenas de violência, na final da Euroliga de basquetebol, neste domingo.

A final colocava Real Madrid e Olympiakos frente a frente. Embora o conjunto helénico tenha vencido o torneio, o quarto na sua história, o que mais marcou o encontro não foi o que se passou dentro da quadra. Mas sim, fora dela.

Rapidamente circularam vídeos nas redes sociais que mostravam a discussão acesa entre Marinakis e Grigoris Dimitriadis, antigo conselheiro e sobrinho do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.

As forças de segurança agiram prontamente e até fizeram uma barreira física entre os gregos, de modo a evitar um confronto físico, embora o empresário helénico tenha ficado com a camisola rasgada.

Marinakis está habitualmente envolvido em situações como esta, como em outubro de 2024, quando cuspiu na direção da equipa de arbitragem, em jogo a contar para a Premier League.