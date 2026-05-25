Atenção, Rio Ave: Marinakis metido em confusão na final da Euroliga
Dono da SAD dos vilacondenses aparece de camisola rasgada em momento aceso na Grécia
Dono da SAD dos vilacondenses aparece de camisola rasgada em momento aceso na Grécia
Evangelos Marinakis, dono do Rio Ave, Olympiakos e Nottingham Forest, protagonizou cenas de violência, na final da Euroliga de basquetebol, neste domingo.
A final colocava Real Madrid e Olympiakos frente a frente. Embora o conjunto helénico tenha vencido o torneio, o quarto na sua história, o que mais marcou o encontro não foi o que se passou dentro da quadra. Mas sim, fora dela.
Rapidamente circularam vídeos nas redes sociais que mostravam a discussão acesa entre Marinakis e Grigoris Dimitriadis, antigo conselheiro e sobrinho do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis.
As forças de segurança agiram prontamente e até fizeram uma barreira física entre os gregos, de modo a evitar um confronto físico, embora o empresário helénico tenha ficado com a camisola rasgada.
Marinakis está habitualmente envolvido em situações como esta, como em outubro de 2024, quando cuspiu na direção da equipa de arbitragem, em jogo a contar para a Premier League.