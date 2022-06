Everton Cebolinha ainda não foi oficializado como reforço do Flamengo, mas já veste as cores do rubro-negro.

Durante uma festa com os amigos no último fim de semana, o internacional brasileiro foi filmado com a camisola do Mengão enquanto se divertia a cantar e os colegas o acompanhavam com instrumentos musicais. O antigo extremo do Benfica, que desfruta de alguns dias de férias no Brasil, esboçou até um ligeiro sorriso para a câmara.

Note-se que, no último sábado, Cebolinha desembarcou no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo e foi recebido por dezenas de adeptos.