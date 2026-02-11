O Flamengo, atual campeão brasileiro, somou o primeiro triunfo na edição 2026 do Brasileirão à terceira jornada, ao vencer por 2-1 na visita ao Vitória, na noite de terça-feira (já madrugada de quarta-feira em Portugal).

Na primeira parte, o Flamengo conseguiu construir uma vantagem de dois golos. Assistido por Everton Cebolinha, o chileno Erick Pulgar, com um grande remate de pé direito, de fora da área, fez o 1-0 aos 15 minutos.

Já perto do intervalo, aos 45+4m, Everton Cebolinha dobrou a vantagem dos visitantes. O antigo jogador do Benfica recebeu uma bola de Léo Ortiz, trabalhou na área perante Camutanga e rematou em rotação, de pé direito, batendo o guarda-redes Gabriel Vasconcelos.

Na segunda parte, o Vitória reduziu a desvantagem com um golo de Matheuzinho, aos 51 minutos. E só não empatou, sobretudo, porque o guarda-redes Agustín Rossi evitou o 2-2 num penálti batido por Renato Kayzer.

Com o triunfo no jogo que abriu a jornada, o Flamengo (que tinha perdido 2-1 na visita ao São Paulo e empatado 1-1 com o Internacional) soma agora quatro pontos. O Vitória continua com três pontos.

Veja os golos do jogo: