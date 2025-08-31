Youssef Chermiti está a um passo de ser reforço do Rangers.

Segundo apurou o Maisfutebol, o avançado português de 21 anos realizou este domingo os exames médicos no clube escocês e está a ultimar detalhes do contrato, devendo ser apresentado esta segunda-feira.

O ex-Sporting deverá assinar por quatro épocas. O Rangers paga ao Everton nove milhões de euros, aos quais se devem acrescer três milhões por objetivos.

Recorde-se que o clube inglês contratou Chermiti ao Everton em 2023 tendo pago então 12,5 milhões de euros aos leões. Pelo clube de Liverpool, o açoriano participou em 24 jogos, mas não marcou qualquer golo.