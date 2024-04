O Everton foi castigado com a perda de mais dois pontos na Premier League, esta segunda-feira.

Em causa estão infrações às regras de lucro e sustentabilidade na época 2022/23, na sequência da acusação, por parte da Premier League, em janeiro. O mesmo tinha acontecido com o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo.

A equipa onde jogam os portugueses João Virgínia, André Gomes, Beto e Chermiti já tinha sido castigada com a perda de dez pontos esta época, num castigo que, entretanto, acabou reduzido a seis pontos.

De referir que esta é uma nova acusação de violação das regras, por parte do clube, e não uma revisão da sentença de janeiro.

«O assunto foi encaminhado à Comissão da Premier League, que anunciou hoje que o Everton receberá uma dedução imediata de dois pontos. Embora a posição do Clube tenha sido a de que nenhuma sanção adicional era apropriada... O Everton continua empenhado em trabalhar em colaboração com a Liga em todos os assuntos relacionados com o PSR, mas está extremamente preocupado com a inconsistência das diferentes comissões no que diz respeito às deduções de pontos aplicadas», pode ler-se no comunicado oficial do clube inglês.

Os Toffees anunciaram que vão recorrer da decisão da Comissão.

