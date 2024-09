O Grupo Friedkin chegou a acordo para comprar a participação maioritária de 94%, detida por Farhad Moshiri, no Everton, clube da Premier League. A operação está sujeita à aprovação regulamentar da Premier League, da Federação Inglesa e do fisco inglês.

Um porta-voz do The Friedkin Group disse, em comunicado citado pelo clube, nesta segunda-feira: «Estamos satisfeitos por termos chegado a um acordo para nos tornarmos acionistas deste emblemático clube de futebol. Estamos concentrados em obter as aprovações necessárias para concluir a transação», afirmou.

O presidente Dan Friedkin, que também é proprietário da Roma, equipa da Serie A, tem um património líquido de quase seis mil milhões de euros, segundo a Forbes. Numa saga complexa em torno da aquisição, o empresário americano e proprietário do Crystal Palace, John Textor, chegou a entrar em conversações, mas não conseguiu concluir o negócio porque as regras da Premier League proíbem a copropriedade.

No clube inglês jogam os portugueses João Virgínia, Beto e Youssef Chermiti. André Gomes saiu recentemente para o Lille.