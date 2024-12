O Everton-Liverpool, dérbi de Merseyside agendado para as 12h30 deste sábado e relativo à 15.ª jornada da Premier League, foi adiado devido ao mau tempo.

Em causa está a tempestade Darragh, que levou, após reunião entre representantes de Liverpool, da polícia e dos dois clubes, a concluir que havia «questões de segurança» em torno do jogo, para que o mesmo não fosse realizado ao início desta tarde.

Os dois clubes já deram conta, de forma oficial, do adiamento do jogo, ainda sem nova data.

«O jogo do Everton contra o Liverpool pela Premier League, marcado para 12h30 de hoje, sábado, 7 de dezembro, foi adiado. Após uma reunião do Grupo Consultivo de Segurança no Goodison Park, com a presença de autoridades de ambos os clubes, bem como representantes da Polícia de Merseyside e do Conselho Municipal de Liverpool esta manhã, foi decidido que, devido ao risco de segurança na área local devido a fortes rajadas de vento e um alerta de vento severo que permanecerá em vigor até as 06h de domingo, o jogo de hoje deve ser adiado por questões de segurança», referiu o Everton, em comunicado, no seu sítio oficial.

«Embora reconheçamos que isso será profundamente dececionante para os adeptos, a segurança dos fãs, funcionários e jogadores é de extrema importância. Informações relacionadas à data remarcada para o jogo serão anunciadas oportunamente. Todos os ingressos comprados para o jogo original permanecerão válidos para o jogo remarcado», refere o Everton e também o Liverpool, nas notas oficiais em que dão conta do adiamento do jogo.