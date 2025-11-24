Aos 14 minutos do Manchester United-Everton desta segunda-feira, em duelo da 12.ª jornada da Liga inglesa, aconteceu um momento raro e insólito. Um jogador foi expulso após um desentendimento com um colega de equipa.

Idrissa 'Gana' Gueye e Michael Keane foram os protagonistas desta história. Após a bola sair das quatro linhas, num lance defensivo dos visitantes, Gueye (médio) foi tirar satisfações com o defesa-central experiente.

Houve uma troca de palavras, empurrões... e o árbitro Tony Harrington decidiu expulsar Idrissa Gueye por conduta violenta. Neste caso, contra um colega de equipa. Quem agradeceu foi o Manchester United de Ruben Amorim, que ficou a jogar contra dez.

Veja o vídeo:

