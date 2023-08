Um jovem de 26 anos que trabalhava na construção do novo estádio do Everton, em Bramley Moore Dock, morreu esta segunda-feira na sequência de um acidente de trabalho.

O jovem foi transportado para o hospital por volta das 13h00 e não resistiu aos ferimentos.

A polícia de Merseyside já confirmou que está a investigar o incidente e a obra foi suspensa, informou a empresa responsável pela construção.

Através de um comunicado nas redes sociais, o Everton lamentou a morte do trabalhador e enviou condolências à família e amigos.

O Everton Stadium deverá ficar concluído em agosto do próximo ano, ainda a tempo de abrir portas para a temporada 2024/25. Com capacidade para 53 mil adeptos, terá o custo de cerca de 580 milhões de euros.

Everyone at Everton Football Club is heartbroken by the news a male worker has died following an incident at the Everton Stadium site at Bramley-Moore Dock.



The thoughts and condolences of everyone connected with Everton are with his family, friends, and colleagues at this… pic.twitter.com/stSE0mmtSG