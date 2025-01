Os preparativos do novo estádio do Everton, em Bramley-Moore Dock, Inglaterra, estão a intensificar-se.

O novo complexo desportivo dos «Toffees» terá capacidade para 52.888 espectadores e um custo estimado de aproximadamente 800 milhões de euros.

Com esta capacidade, será o sétimo maior estádio da Premier League, posicionando-se logo à frente do St. James' Park, do Newcastle, com 52 mil lugares, e será sede do Euro 2028.

No próximo dia 17 de fevereiro, o novo estádio será alvo de um evento piloto, onde dez mil adeptos poderão fazer as honras da nova casa.

A inauguração está programada para ser no início da próxima temporada (2025/26).