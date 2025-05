O atropelamento múltiplo que ocorreu nesta segunda-feira na cidade de Liverpool, durante os festejos da conquista da Premier League, obrigou à hospitalização de 27 feridos, anunciaram as autoridades locais. Dois em estado grave.

Quatro dos feridos são crianças, uma delas em estado grave. Um paramédico de bicicleta também foi atingido, mas não ficou gravemente ferido.

Numa conferência de imprensa, a chefe-adjunta da polícia de Merseyside, Jenny Sims, afirmou que o atropelamento não está a ser tratado pelas autoridades como terrorismo, mas sim como um incidente isolado.

O indivíduo detido pelo atropelamento é um cidadão britânico de 53 anos, anunciou a polícia. «Podemos confirmar que o homem detido é um homem branco britânico de 53 anos, da zona de Liverpool, afirmou um porta-voz da polícia de Merseyside, citado pela BBC.

«Pedimos às pessoas que não especulem sobre as circunstâncias do incidente desta noite em Water Street», no centro da cidade de Liverpool, adiantou a mesma fonte. O desastre seguiu-se a uma tarde de festa em que milhares de adeptos do Liverpool assistiram ao desfile do troféu da Premier League no centro da cidade.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, indicou nas redes sociais que está a ser informado da situação e agradeceu à polícia a sua rápida resposta.

«Os acontecimentos de Liverpool são terríveis - os meus pensamentos estão com todos os feridos ou afetados», disse Starmer.