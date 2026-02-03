Internacional
Brasil: ex-jogador do Sporting suspeito de crime sexual contra adolescente
Leandro Machado foi exonerado de um cargo público
O ex-futebolista Leandro Machado, que atuou pelo Sporting entre 1997 e 1998, está a ser investigado pela Polícia Civil do estado de Santa Catarina por suspeitas de ter cometido um crime sexual.
A vítima será uma adolescente, segundo o jornal brasileiro Globo Esporte. Leandro foi exonerado do cargo de secretário municipal do Desporto de Santo Amaro da Imperatriz, cidade onde nasceu, na Grande Florianópolis.
A exoneração aconteceu a 31 de janeiro, um ano após entrar em funções. Machado, de 59 anos, envergou duas vezes a camisola da seleção brasileira, tendo jogado em clubes como Flamengo, Internacional e Santos.
