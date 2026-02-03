O ex-futebolista Leandro Machado, que atuou pelo Sporting entre 1997 e 1998, está a ser investigado pela Polícia Civil do estado de Santa Catarina por suspeitas de ter cometido um crime sexual.

A vítima será uma adolescente, segundo o jornal brasileiro Globo Esporte. Leandro foi exonerado do cargo de secretário municipal do Desporto de Santo Amaro da Imperatriz, cidade onde nasceu, na Grande Florianópolis. 

A exoneração aconteceu a 31 de janeiro, um ano após entrar em funções. Machado, de 59 anos, envergou duas vezes a camisola da seleção brasileira, tendo jogado em clubes como Flamengo, Internacional e Santos. 

