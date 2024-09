O Barcelona anunciou, na manhã desta sexta-feira, que foi multado em 10 mil euros e proibido de vender bilhetes para um jogo da Liga dos Campeões, devido a um castigo imposto pela UEFA.

Em causa está o comportamento racista dos adeptos do clube catalão durante o jogo da primeira jornada no Stade Louis II, no Mónaco, a 19 de setembro.

De acordo com o comunicado do clube, o Barcelona vai cumprir e aplicar esta sanção no jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões, contra o Estrela Vermelha, em Belgrado, a 6 de novembro. Mais à frente, a 25 de janeiro, os culés deslocam-se ao estádio da Luz para defrontar o Benfica.

A direção procederá ao reembolso do preço do bilhete a todos os adeptos que já o tenham adquirido. O clube reitera a sua rejeição relativamente a qualquer ato de violência, nomeadamente o racismo.