Mais um caso de racismo no futebol. Desta vez, no escalão de juniores, entre a seleção sub-19 romena e espanhola, nesta terça-feira. Tudo aconteceu no final de um encontro que contava para um torneio, com o resultado a fixar-se em 1-1.

No momento em que as equipas cumprimentam-se após o final do jogo, é percetível uma troca de palavras entre Elijah Gift, do Athletic Bilbao, e um dos jogadores da seleção romena. Não é audível, mas Gift terá sido alvo de um insulto racista e partiu para cima do oponente, originando uma escaramuça coletiva entre as duas equipas.

«O nosso jogador sub-19 Elijah Gift foi vítima de um incidente racista no jogo Roménia-Espanha do Torneio Internacional de Bucareste. Condenamos veementemente qualquer tipo de atitudes discriminatórias no mundo do futebol e enviamos todo o nosso apoio a Elijah», afirma a entidade através da rede social X, antigo Twitter.