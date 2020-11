Samuel Eto’o sofreu um acidente de viação este fim de semana, nos Camarões, quando regressava a casa após o casamento do irmão.

O antigo avançado viu-se envolvido numa colisão aparatosa com um autocarro na região de Nkongsamba, no seu país natal.

«A sagrada união do meu querido irmãozinho Oliver Kadji e sua linda noiva (…) foi uma oportunidade para eu redescobrir muitas emoções e prazeres da magnífica região oeste de meu país, Camarões, onde passei momentos inesquecíveis. No caminho de volta, sofri um infeliz acidente de carro, que quase me fez esquecer os meus passos de dança do dia anterior. Mas quero tranquilizá-los, estou bem», escreveu Eto’o nas redes sociais, esta segunda-feira.

Apesar de ter sofrido um traumatismo na cabeça, segundo a imprensa local, o antigo jogador de Inter de Milão e Barcelona nunca esteve em perigo de vida.

As imagens da viatura de Eto'o: