Em entrevista à televisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Vinicius Júnior falou sobre a luta que tem promovido contra o racismo no futebol, nomeadamente em Espanha. As declarações surgem na véspera do Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil.

«Nos últimos três meses, conseguimos colocar três ou quatro pessoas na cadeia e fazer com que elas paguem pelo crime que cometeram», afirmou o futebolista.

«Temos de fazê-lo [investigar] o mais rápido possível, porque até uma pessoa que é racista vai ter medo de cometer esses atos quando há câmaras», disse ainda.

Vinicius Junior, segundo colocado na votação da lista da Bola de Ouro, atrás de Rodri, destaca a evolução no combate a este fenómeno.

«É sempre bom melhorar e acredito que estamos no caminho certo, porque eu jogo em Espanha, onde sofri tanto e sofro ainda às vezes, mas claro que sofro menos com a ajuda de todos os clubes, todas as pessoas que estão a fazer de tudo para combater o racismo, como faz a CBF», defende.

«As pessoas pretas sofrem há muito tempo. Tem de chegar o momento em que tudo isso tem de acabar. Então a FIFA, que é um nome muito forte, juntamente com a CBF, com todos os jogadores, temos essa força para combater. Então, vamos seguir juntos e firmes e no futuro bem próximo as crianças vão ter uma vida melhor», terminou o o jogador do Real Madrid, que falou também sobre outros temas relacionados com a seleção brasileira.