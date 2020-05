Covid-19: número diário de mortes em Espanha volta a aumentar

Espanha registou mais 244 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, mais 59 que no último balanço.



No que respeita a casos positivos, há 685 novos infetados, um número inferior aos 867 da passada terça-feira.



O número total de vítimas mortais em Espanha é agora de 25.857 e há mais de 220 mil casos confirmados. Em sentido contrário, 126 mil doentes já recuperaram (leia mais no site da TVI24).