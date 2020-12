O Santos garantiu o apuramento, na última noite, para os quartos de final da Taça Libertadores, mas o jogo ante a LDU Quito acabou com confusão iniciada em Lucas Veríssimo, alvo do Benfica, numa situação que terminou com três expulsões.

Tudo começou quando um jogador da equipa equatoriana fez uma falta ofensiva sobre o guarda-redes do Santos, já para lá dos seis minutos de compensação dados. Lucas Veríssimo foi de imediato na direção do adversário pedir satisfações. As reações de parte a parte foram consecutivas e geraram a confusão total para lá da linha de fundo, junto à área do Santos.

Depois de alguns minutos e de o árbitro Néstor Pitana ter, por fim, visto as imagens no vídeo-árbitro, expulsou Luiz Felipe do lado do Santos e Villarruel e Aguirre, do lado da LDU Quito.

Apesar da derrota por 1-0, o Santos beneficiou da vitória forasteira por 2-1 na primeira mão, para seguir na prova, ao contrário do Flamengo, que falha a revalidação do título que conseguiu com Jorge Jesus.