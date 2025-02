Ezequiel Garay, que representou durante três temporadas o Benfica, encontrou no padel um meio para «sair do poço em que estava», depois de ter terminado a carreira de futebolista de forma repentina, aos 33 anos, devido a uma lesão grave.

Há cinco anos, Garay, então no Valência, sofreu uma rutura do ligamento cruzado do joelho direito, num jogo com o Celta de Vigo. Um problema tão grave que o levou a deixar o futebol.

«Tinha 33 anos quando me retirei. Era muito jovem e custou mais a aceitar. Deixei de viajar, de treinar. Não ter nada para fazer é complicado», desabafou o antigo futebolista, numa entrevista concedida à DSports.

Apesar de ter tido vários convites para continuar ligado ao futebol como treinador, Garay optou por se dedicar ao padel, uma paixão que descobriu depois de ter pendurado as chuteiras. «Sou um bom jogador. Este desporto tirou-me do poço em que me encontrava. Agora, estou a retribuir um pouco ao padel o que ele me deu», referiu.

Entretanto, o argentino, hoje com 38 anos, inaugurou um clube de padel em Madrid, o Padel G24.

Ezequiel Garay foi campeão olímpico e vice-campeão mundial ao serviço da Argentina, que representou por 32 vezes. Para lá de Benfica e Valência, também jogou no Newell’s Old Boys, no Racing Santander, no Real Madrid e no Zenit.

Em Portugal, ajudou as águias a vencer um campeonato, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.