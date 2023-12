O antigo internacional argentino Ezequiel Lavezzi teve de ser internado num hospital no Uruguai, com um corte na zona do abdómen e uma fratura na clavícula.

A imprensa uruguaia noticia que o antigo avançado do Nápoles e PSG foi esfaqueado por um familiar durante uma festa, na sequência de uma discussão por dinheiro. Fontes da Polícia de Maldonado confirmaram ao El Observador que o alerta foi dado à 05h00 da última madrugada.

Esta versão é contrariada pela família, que remete para um «acidente doméstico», citada pela TyC Sports. Lavezzi terá caído de uma escada ao tentar trocar uma lâmpada e, na queda, bateu contra um móvel, o que terá provocado os ferimentos.

A polícia, refira-se, comunicou apenas que o antigo internacional argentino foi internado com uma fratura na clavícula e o caso está a ser investigado, enquanto a unidade hospitalar ainda não se pronunciou.

Apesar de ter sido hospitalizado e continuar em observação, Lavezzi não corre perigo de vida.