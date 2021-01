O Nottingham Forest caiu este sábado nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra, e caiu com estrondo, ao perder por 5-1 no terreno do Swansea.

Com Tobias Figueiredo no onze (Cafú foi lançado ao intervalo e Yuri Ribeiro não esteve na ficha de jogo), a equipa de Chris Hughton viu-se em desvantagem logo aos sete minutos, fruto de um golo de Cullen. À meia-hora, Grimes fez o 2-0.

No início da segunda parte, aos 56 minutos, Knockaert ainda reduziu, mas depois só deu Swansea: Grimes e Cullen bisaram e Cooper, a cinco minutos dos 90, fez o 5-1 final.

Já o West Ham recebeu e venceu o Doncaster por 4-0, com golos de Pablo Fornals (2m), Yarmolenko (32m), Afolayan (78m) e um autogolo de Butler (54m).

Os outros resultados do dia:

Barnsley-Norwich, 1-0

Brighton-Blackpool, 2-1

Millwall-Bristol City, 0-3

Sheffield United-Plymouth, 2-1