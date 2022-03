O futebolista do Liverpool, Fabinho, recordou esta segunda-feira, com o ex-FC Porto Luis Díaz à mistura, o penálti à Panenka do passado domingo, no desempate por penáltis que valeu aos reds a conquista da Taça da Liga inglesa.

O médio brasileiro assumiu que tinha em mente bater o penálti dessa forma caso o jogo fosse ao desempate final e que, na véspera do jogo, tinha garantido a Luis Díaz que ia ser assim. Fabinho diz que o colombiano não acreditou, mas acabou mesmo por acontecer e com sucesso.

«No dia anterior [ndr: à final], eu tentei um Panenka, mas só estava eu e o Luis Díaz e sem guarda-redes na baliza. Eu tentei o remate dessa forma e disse-lhe: “Se amanhã formos a penáltis, vou rematar assim”. Ele não acreditou em mim (risos), mas quando estava a ir para a bola, para bater o penálti, tinha em mente que ia rematar à Panenka. Resultou (risos)», disse Fabinho, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Inter de Milão, em Anfield, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Quando bates um penálti assim, tens de ter noção que se falhares, talvez não consigas ir para o balneário porque todos te vão matar! (risos). Mas na minha cabeça estava isso: “vou bater assim”», referiu, ainda, o jogador do Liverpool, numa conferência de imprensa na qual o treinador Jurgen Klopp abordou o calendário e as substituições e a disputa do título na Premier League ante o Manchester City.