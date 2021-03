Fabio Capello, treinador italiano que passou por Milan, Juventus, Real Madrid Roma e que foi selecionador de Inglaterra e da Rússia, considera que os últimos anos trouxeram novos desafios à gestão dos jogadores pelas equipas técnicas.

«A comunicação dentro e fora do campo marca a diferença para um treinador, porque é isso que faz com que a relação com o jogador seja boa. Também se transmite dessa forma. Um treinador tem liderança quando os futebolistas olham para ele, estudam-no e observam como ele se comporta. [Mas] Com as redes sociais é muito mais difíceis gerir um jogador e uma equipa. É tudo diferente», introduziu em declarações à Sky.

Capello foi mais longe. «Também há esposas que estão nas redes sociais e que podem influenciar a preparação de um jogo ou de todo o campeonato. Há que perceber com quem estamos a lidar.»