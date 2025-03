Al Ahli e Al Khaleej empataram a dois golos esta sexta-feira, em jogo da 24.ª jornada da liga saudita, que teve golo português de Fábio Martins e outro do ex-FC Porto Wenderson Galeno, além de arbitragem do português Cláudio Pereira.

Com Pedro Rebocho e Fábio Martins no onze inicial, o Al Khaleej ficou em desvantagem aos 30 minutos, com um autogolo de Saeed Al-Hamsal a dar vantagem à equipa da casa.

Porém, o Al Khaleej conseguiu dar a volta ao marcador em tempo de compensação da primeira parte, com golos de Abdullah Al-Salem e do português Fábio Martins, respetivamente aos 45+2m e aos 45+9m. Antes de marcar, Fábio Martins teve também ação decisiva no primeiro golo, com um drible junto à linha final, perante um adversário.

Porém, na segunda parte, já perto do apito final, um golo de Galeno, ao minuto 90, ditou o 2-2 no marcador e um ponto para cada equipa.

Na classificação, o Al Ahli é 5.º classificado, com 48 pontos, os mesmos do Al Nassr, 4.º classificado, que empatou à mesma hora. Também esta sexta-feira, o Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, venceu e aproximou-se do líder Al Ittihad. O Al Khaleej é 10.º classificado, com 30 pontos.