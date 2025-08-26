Internacional
Há 38 min
OFICIAL: Fábio Martins troca de clube na Arábia Saudita
Extremo português junta-se a Bruno Varela no Al Hazem
TB
Extremo português junta-se a Bruno Varela no Al Hazem
TB
É oficial! Fábio Martins é jogador do Al Hazem, equipa que subiu esta temporada à primeira divisão saudita.
«O astro português Fábio Martinez assina oficialmente pelos Packers», pode ler-se na nota oficial do clube.
Nas últimas três temporadas, o extremo de 32 representou o Al Khaleej, também da Arábia Saudita. Formado no FC Porto, Fábio representou clubes como o Sp. Braga, P. Ferreira, Desp. Chaves, Famalicão, Al Shabab e Al Wahda.
O português junta-se a Bruno Varela, ex-V. Guimarães, que também foi apresentado esta terça-feira.
LEIA MAIS: saiba todas as novidades no mercado de transferências
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS