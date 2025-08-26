É oficial! Fábio Martins é jogador do Al Hazem, equipa que subiu esta temporada à primeira divisão saudita.

«O astro português Fábio Martinez assina oficialmente pelos Packers», pode ler-se na nota oficial do clube.

Nas últimas três temporadas, o extremo de 32 representou o Al Khaleej, também da Arábia Saudita. Formado no FC Porto, Fábio representou clubes como o Sp. Braga, P. Ferreira, Desp. Chaves, Famalicão, Al Shabab e Al Wahda.

O português junta-se a Bruno Varela, ex-V. Guimarães, que também foi apresentado esta terça-feira.

