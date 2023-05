O futebolista italiano Fabio Quagliarella protagonizou um dos momentos fortes da noite desta sexta-feira no Sampdoria-Sassuolo, no Luigi Ferraris, em Génova, ao ser abraçado pelos colegas de equipa e ovacionado pelos adeptos, no último jogo caseiro do clube em 2022/23.

O avançado de 40 anos não conteve as lágrimas, num momento emocionante em que foi, já fora do terreno de jogo, abraçado pelo treinador, o sérvio Dejan Stankovic.

Tudo aconteceu aos 88 minutos, quando o atacante deu lugar ao neerlandês Sam Lammers e quando já havia o 2-2 final no marcador.

No final da partida, Quagliarella, que termina contrato no verão e teve neste um momento que pareceu uma despedida, garantiu que está disposto a ajudar a Sampdoria, despromovida à Serie B, a regressar ao principal campeonato. Não foi, portanto, um adeus ao futebol, nem ao clube.

«Entretanto, eu despedi-me dos adeptos porque acabo contrato em junho e não sei o que vai acontecer. Mas coloco-me à disposição dos novos donos, porque quero trazer de volta esta equipa ao lugar que merece», referiu, em declarações à Sky Sport Italia.

«Tenho de trazer estes adeptos à Serie A, são os únicos que sobreviveram esta época. Quando acabas em último [lugar da classificação], significa que todas as escolhas foram erradas», referiu, comentando ainda o que vai ser o último jogo da época, na 38.ª jornada, com a visita a Nápoles, clube no qual se destacou em 2009/10 (37 jogos, 11 golos).

«O destino quis que o meu último jogo na Serie A fosse no Maradona, diante dos meus adeptos. Será mais um dia cheio de emoções», reconheceu.

Quanto ao jogo, o início foi de loucos: aos 11 minutos, já havia 2-1 para o Sassuolo, que marcou por Domenico Berardi (9m) e Matheus Henrique (11m). Manolo Gabbiadini tinha dado vantagem à equipa da casa (8m) e um autogolo de Martin Erlic confirmou a igualdade.