Fabio Quagliarella regressou este domingo a Nápoles, a cidade que o viu nascer, e não conseguiu conter a emoção.

Antes do início do jogo entre o campeão italiano e a já despromovida Sampdoria, o avançado de 40 anos não segurou as lágrimas e protagonizou um momento emotivo. Já na reta final, quando foi substituído, recebeu uma ovação de pé no Estádio Diego Armando Maradona, tal como tinha acontecido no último jogo em casa da Samp.

O antigo internacional italiano, refira-se, tem uma ligação forte aos azurri, que apoiou desde a infância e representou em 2009/10, antes de se mudar para a rival Juventus, o que causou descontentamento no seio dos adeptos napolitanos.

Em 2017, contudo, a «traição» do futebolista foi perdoada pelos adeptos do Nápoles, quando o próprio contou a sua versão da história.

Depois de ter sido ajudado por um polícia, Raffaelle Piccolo, o jogador começou a ser perseguido pelo agente, que lhe exigia bilhetes e camisolas como pagamento do favor. Quagliarella e a família receberam várias ameaças e o futebolista não se sentia seguro nas ruas de Nápoles. Além disso, o perseguidor enviou várias cartas anónimas ao presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, nas quais acusava Quagliarella de ligações ao mundo do crime, como pedofilia ou tráfico de droga, o que abriu espaço à transferência do jogador.

O pesadelo viria a ter fim anos mais tarde, com a condenação de Raffaele Piccolo a uma pena de quatro anos e oito meses de prisão.