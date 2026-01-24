Alemanha: Dortmund de Fábio Silva vence Union Berlim de Diogo Leite
Avançado foi titular, defesa-central suplente
O Borussia Dortmund colocou-se neste sábado a oito pontos do líder Bayern Munique, depois de ter vencido em casa do Union Berlim, por 3-0, em jogo da 19.ª jornada da Liga alemã de futebol.
Horas depois de os bávaros terem sofrido a primeira derrota da temporada na Bundesliga, em casa frente ao Augsburgo, por 2-1, o Dortmund aproximou-se ligeiramente da liderança, com 42 pontos, a oito do Bayern e com seis a mais do que o Hoffenheim (terceiro), que tem menos um jogo.
Com o português Diogo Leite a sair aos 76 minutos, o Union Berlim foi incapaz de impedir a terceira vitória seguida do Dortmund, que marcou por Emre Can (10 minutos), de grande penalidade, Nico Schlotterbeck (53m) e Maximilian Beier (84m).
O português Fábio Silva foi titular pelo Borussia e saiu aos 79 minutos. Apesar da derrota e do quarto encontro consecutivo sem vencer, o Union Berlim continua num tranquilo nono lugar, com 24 pontos.