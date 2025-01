O Real Madrid venceu o Las Palmas com direito a goleada, neste domingo, em jogo da 20.ª jornada da Liga espanhola. Uma goleada por 4-1 que até podia ter sido pior para a equipa das Ilhas Baleares.

Apesar do domínio evidente do Real Madrid, que jogava em casa, até foi o Las Palmas que marcou primeiro com assinatura de um português - Fábio Silva, aos 26 segundos de jogo. O avançado emprestado pelo Wolverhampton fez o sexto golo desta época.

O Real Madrid não foi abaixo com este tento e empatou logo aos 18 minutos, de grande penalidade. Mbappé marcou. Aos 33m, Brahim Díaz fez o segundo com assistência do capitão Lucas Vázquez.

Numa sequência demolidora do Real Madrid, Mbappé marcou de novo aos 36m, através de uma bela combinação entre vários elementos madridistas. Ainda antes do intervalo, o francês teve o hat-trick anulado.

Já na segunda parte, Rodrygo fez o 4-1 de novo numa bela combinação do Real Madrid. Pouco depois, expulsão de Benito Ramírez, que acertou com os pitons na coxa de Lucas Vázquez. O Las Palmas ficava ainda mais fragilizado.

Já depois do 4-1, o Real Madrid teve dois golos anulados. Primeiro Bellingham, a aproveitar um ressalto num livre indireto para marcar e depois Valverde, com um belo remate fora da área.

Nota final para o regresso de David Alaba aos relvados 399 dias depois de recuperar de uma grave lesão.

Afinal de contas, o Real Madrid somava mais três pontos e aproveitava os deslizes de Atlético Madrid e Barcelona. Assim, ficam em primeiro lugar com 46 pontos, mais dois do que os rivais de Madrid. O Las Palmas está em 14.º, apenas três pontos acima da 'linha de água'.