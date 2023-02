Fábio Silva abriu o marcador para o triunfo do PSV Eindhoven sobre o Twente, por 3-1, na 23.ª jornada do campeonato dos Países Baixos.

O ex-FC Porto marcou logo aos 9 minutos de jogo ao aparecer oportuno na área a desviar de cabeça um cruzamento de Bakayoko.

O Twente ainda chegou a empatar no início da segunda parte por intermédio de Misidjan, mas logo a seguir Luuk de Jong (57m) e Xavi Simons (74m) fizeram os golos que valeram o triunfo. Já com 3-1 no marcador, o avançado português de 20 anos foi substituído (aos 78m) pelo mexicano Erick Gutierrez.

Com este triunfo, o PSV é 4.º classificado da Eredivisie, com 46 pontos, menos seis do que o líder Feyenoord e menos três do que o 2.º, o Ajax de Francisco Conceição, que venceu com reviravolta neste domingo.