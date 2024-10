O Las Palmas parece estar a encontrar o seu caminho na liga espanhola. Depois de vencer o Valência, a equipa da Gran Canária recebeu e venceu o Girona este sábado, por 1-0, somando a segunda vitória no campeonato e de forma consecutiva, na 11.ª jornada da prova.

Com os portugueses Dário Essugo e Fábio Silva no onze inicial, o Las Palmas teve um susto logo aos cinco minutos: o Girona marcou, mas o golo de Donny Van de Beek foi anulado devido a uma falta.

Aos 42 minutos, o Las Palmas aproveitou da melhor maneira o facto de ter estado com mais um momentaneamente, devido à lesão de Alejandro Francés, do Girona, que seria substituído. Fábio Silva não conseguiu a finalização, mas acabou por fazer assistência para Álex Muñoz, na área, rematar para o fundo da baliza.

Na segunda parte o resultado não mais se alterou, tendo o Girona tido a expulsão do guarda-redes suplente, Juan Carlos, no banco, aos 77 minutos. Essugo fez o jogo todo, Fábio Silva saiu ao minuto 70.

O Las Palmas só sabe vencer na liga espanhola desde a chegada do treinador Diego Martínez e tem agora sete pontos. Sai, à condição, da zona de descida, sendo 17.º classificado. O Girona, que a meio da semana venceu o Slovan Bratislava para a Liga dos Campeões, mantém-se com 12 pontos e é 13.º classificado, à condição, à espera também do desfecho dos restantes jogos da jornada.

Também este sábado, o Rayo Vallecano recebeu e venceu o Alavés, por 1-0, chegando ao golo da vitória reduzido a dez jogadores. Abdul Mumin (que em Portugal jogou no V. Guimarães) foi expulso aos 22 minutos, mas um autogolo de Antonio Sivera, ao minuto 80, valeu os três pontos ao Rayo.

Já o Villarreal venceu na visita ao Valladolid, por 2-1. Thierno Barry (29m) e Ayoze Pérez (84m) marcaram os golos dos visitantes. Mamadou Sylla (60m, penálti), marcou para o Valladolid.

A noite de sábado de liga espanhola termina com o «El Clásico»: Real Madrid-Barcelona.