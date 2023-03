O PSV Eindhoven recebeu e venceu este domingo o Cambuur, por 5-2, em jogo da 25.ª jornada da primeira liga neerlandesa, com o português Fábio Silva a marcar um dos golos, de grande penalidade.

Balk adiantou o Cambuur aos 22 minutos, mas a equipa que teve o guarda-redes português João Virgínia no banco sofreu o 1-1 na primeira parte, por Xavi Simons (25m).

No segundo tempo, Van Aanholt (54m) deu a volta ao marcador e El-Ghazi fez o 3-1 pouco depois (56m). O Cambuur reduziu por Johnsen (61m), mas Fábio Silva fez o 4-2 de penálti aos 65 minutos, antes de El-Ghazi bisar para o 5-2 final (88m). Fábio Silva saiu ao minuto 90, para a entrada de Saibari.

Com este resultado, o PSV mantém o quarto lugar, com 52 pontos, numa luta pelo título altamente disputada. Acima, estão Feyenoord e Ajax com 55 pontos cada e o AZ Alkmaar com 53.